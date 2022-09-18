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З окупованої частини Запорізької області вислали чотирьох патріотів

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З окупованої частини Запорізької області вислали чотирьох патріотів
Російські окупанти в Запорізькій області заявляють, що "видворили в Україну" чотирьох людей, які нібито вели підривну діяльність.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"У суботу з території Запорізької області було видворено чотирьох осіб, які вели проукраїнську пропаганду, сприяли зриву навчального процесу в школах Мелітопольського району, а також перешкоджали роботі громадян із ВДА", - йдеться у повідомленні окупантів.

В окупаційної адміністрації заявили, що "неблагонадійні громадяни" нібито організовували антиросійські мітинги та фінансували проукраїнські ЗМІ.

Пропагандисти повідомляють, що чотирьох українців доправили до блокпоста та відправили пішки на підконтрольну Україні територію.

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Топ коментарі

  • Василь Шестопал 2d684576
    Напишіть хто в цю брехню повірив
  • Светлана Круп
    Дивно для катів-вбивць-кацапів. Патріотів зазвичай знаходять у могилах на окупованій території( Намагаються довести світові, що "ето нє ми!" були в Ізюмі? Чи заслати "засланих казачків"?
  • nav svargi
    che ta tut ne to....rusnja obichno takih ljudin ubivajut ili otpravljajut na filtraciju....
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