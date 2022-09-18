З окупованої частини Запорізької області вислали чотирьох патріотів
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Російські окупанти в Запорізькій області заявляють, що "видворили в Україну" чотирьох людей, які нібито вели підривну діяльність.
Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"У суботу з території Запорізької області було видворено чотирьох осіб, які вели проукраїнську пропаганду, сприяли зриву навчального процесу в школах Мелітопольського району, а також перешкоджали роботі громадян із ВДА", - йдеться у повідомленні окупантів.
В окупаційної адміністрації заявили, що "неблагонадійні громадяни" нібито організовували антиросійські мітинги та фінансували проукраїнські ЗМІ.
Пропагандисти повідомляють, що чотирьох українців доправили до блокпоста та відправили пішки на підконтрольну Україні територію.