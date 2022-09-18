Для російських військових, які хочуть здатись у полон, запустили гарячу лінію
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань з питань поводження з військовополоненими.
Як зазначається, це продовження державного проєкту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя.
"Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам. Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому", - йдеться у повідомленні.
Також в штабі інформують, що для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:
☎️ +38 066 580 34 98
☎️ +38 093 119 29 84