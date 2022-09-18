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Для російських військових, які хочуть здатись у полон, запустили гарячу лінію

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Для російських військових, які хочуть здатись у полон, запустили гарячу лінію
Для військовослужбовців Російської Федерації, які бажають здатись у полон, запустили цілодобову гарячу телефонну лінію в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, це продовження державного проєкту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя.

"Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам. Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому", - йдеться у повідомленні.

Також в штабі інформують, що для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:

☎️ +38 066 580 34 98
☎️ +38 093 119 29 84

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Нехай мене банять як вирішать,але для мене існує лише одна горяча лінія стосовно кацапских ізвергів.
  • віктор федорович 31ee1569
  • Ігор Круглій
    "Для військовослужбовців Російської Федерації, які бажають здатись у полон, запустили цілодобову гарячу телефонну лінію в Україні." але не все так просто - для з'єднання з оператором треба прослухати пісеньку "Батько наш Бандера" і народну "путін - хйло".
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