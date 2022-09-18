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Держслужбовці, які стали зрадниками, отримають суворе покарання, - Верещук

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Держслужбовці, які стали зрадниками, отримають суворе покарання, - Верещук
Ступінь покарання залежатиме від посади, яку зрадники обіймали до війни.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на телеграм Мінреінтеграції, про це повідомила  віцепрем’єрка Ірина Верещук, відповідаючи на запитання журналіста BBC Radio.

За її словами, ступінь відповідальності за колаборантство залежатиме від ступеню залучення такої людини. А також від того, яку посаду вона обіймала та яку роль відігравала.

"Не можна звинувачувати усіх підряд. Але якщо людина співпрацювала з ворогом, завдала шкоди інтересам держави, обіймала державну посаду – для слідства та суду це серйозні аргументи. Відповідальність за таке може бути дуже суворою!", – пояснила віцепрем’єрка.

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Топ коментарі

  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    За здачу Півдня тебе теж в купі з єрмаком чекає казенний дім і дальня дорога.
  • Роман Єжов
    ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР ??? КИЇВ. 14 лютого. УНН.

    пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

    Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна.
    https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
  • Елена Сухова
    В устах хабарниці та проросійської лярві ці слова звучать як посмішка над патріотами.
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