Знищено польовий склад ворожих боєприпасів у районі Благодатного, - ОК "Південь"

Обстановка в південній операційній зоні напружена, складна, але контрольована. Сили оборони продовжують активні дії із закріплення на вивільнених територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

Як зазначається, під тиском противник проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вишукує способи підтягування резервів, веде повітряну розвідку. В окупованих населених пунктах посилюють перевірки, але тепер вже шукають не тільки "укронацистів", а й своїх, що повтікали з поля бою і, перевдягнуті в цивільне, вишукують способи евакуюватися.

"Тим часом, окупаційні війська вдаються до провокацій: вчиняючи стрілянину на вулицях Херсону та інших населених пунктів, видають її за контрдиверсійні заходи, намагаючись звинуватити Збройні Сили України у бездумних вуличних боях серед мирного населення. Самі ж терористичні війська обстрілюють будинки мирних жителів, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", протягом ночі ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, атакував і парою ударних гелікоптерів.

"На тлі певного зменшення інтенсивності вогневого впливу противника на лінії зіткнення, продовжується терор цивільної інфраструктури, морально-психологічний тиск на населення прифронтових та тилових районів. Реактивними системами залпового вогню "Смерч" завдано ракетного удару по житловому району Миколаєва. 3 реактивних снаряди влучили в гаражні кооперативи, пошкоджено лікарню, постраждалих нема. Двома снарядами важкої ствольної артилерії 152 калібру та двома реактивними снарядами системи "Град" поцілено у середмістя Очакова. Зруйновано кілька приватних житлових будинків, дві цивільні особи отримали важкі поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина у Херсоні - провокація окупантів, - ОК "Південь"

Також зазначається, що реактивними системами залпового вогню "Град" та важкою артилерією щільно обстріляно Нікопольський район.

Внаслідок обстрілів пошкоджено крамниці, адмінбудівлі місцевих установ, об’єкти соціальної інфраструктури, понад три десятки багатоквартирних та приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі, лінію електропередач, газогін. Поранення отримали три цивільні особи.

"Понад сотню вогневих завдань, виконаних нашими ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечили зменшення ворожих потужностей на 19 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С", 5 танків та 3одиниці іншої броньованої техніки. В районі Благодатного знищено польовий склад ворожих боєприпасів", - додають в ОК "Південь"

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту - без змін складу та задач.