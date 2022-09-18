Російські загарбники, які тікали з Харківщини, тиняються Бєлгородом у пошуках їжі, - Тhe Guardian

Російський Бєлгород наповнений військовими, загони яких втекли від контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться в репортажі британського журналіста Ендрю Рота для Тhe Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомляє про натовпи російських військових, які "бродять вулицями Бєлгорода" після відступу від української контратаки.

"Російські солдати з Осетії пізно ввечері блукають незнайомими вулицями повз Спасо-Преображенський собор. Здається, вони невпевнено стоять на ногах - п’яні або втомлені", - розповідає репортер.

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Загарбники, з якими зустрівся британець, з лютого воювали в Україні, дислокувалися в селі Великі Проходи, на північ від Харкова. Минулого тижня окупанти отримали терміновий наказ тікати назад до Росії.

"Що ми можемо сказати? Наказ є наказ. У нас не було вибору", - сказав репортерові один з загарбників.

Тепер окупанти тиняються вулицями Бєлгорода, шукаючи, де поїсти. На запитання, куди вони прямуватимуть далі, військові відповідають, що не знають, але думають, що їх повернуть на південь "обороняти кордон".

"У Бєлгороді, на півдні Росії, всього за милі від кордону з Україною ігнорувати війну стало неможливо. Кілька разів на день над головою вириваються снаряди ППО. На кордоні російські та українські військові стоять у полі зору один одного", - йдеться в матеріалі.

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