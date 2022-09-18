У Коломойського провели обшук у справі "Укрнафти", - ЗМІ. ФОТО
Про це з посиланням на свідків подій пише Zn.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п'ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель.
Під час обшуку детективи вилучили вилучено документи й гаджет, а також скачали його вміст.
Обшук стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.
Джерела ZN.UA в НАБУ факт обшука підтвердили. При цьому підкреслили, що це, чи не вперше на їхній пам'яті, був обшук, про який нікого не попереджали.
За інформацією ZN.UA, Ігор Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником "Укрнафти", де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій:
- колишньому голові правління "Укрнафти",
- колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки "Укрнафти",
- колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів ПАТ "Укрнафти",
- колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).
Справу відкрили за статтею про "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах".
Ще у 2019-му підозри по ній були готові, втім ексочільник САП Назар Холодницький не наважився їх підписати.