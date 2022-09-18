Десятки громадян РФ не можуть продовжити посвідку на проживання в Польщі, - ЗМІ
Як внформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Співрозмовникам видання надійшли листи з оповіщенням, що їхні імміграційні справи анулюються. Причини засекречені та пов’язані з загрозою національній безпеці.
У такому разі людині дають 30 днів, щоб залишити країну. Альтернатива – подавати апеляцію до суду. На час розгляду справи можна залишатися в Польщі.
У 2021 році, за даними Бі-Бі-Сі, в країні було 6,3 тисячі відмов громадянам Росії у посвідці на проживання і дозволі на постійне проживання, від початку 2022 року – вже близько шести тисяч. У деяких регіонах – наприклад, у Мазовецькому воєводстві, куди входить Варшава, – різниця помітніша: у 2021 році було 573 негативні рішення, а цього року – 663.
За словами юристів, відмова у продовженні чи видачі посвідки на підставі громадянства суперечить правилам ЄС. Але в реальності складно довести, чому було ухвалене рішення про відмову.