Десятки громадян РФ не можуть продовжити посвідку на проживання в Польщі, - ЗМІ

Декілька десятків російських громадян, які приїхали до Польщі до початку повномасштабної війни, не змогли отримати або продовжити дозвіл на проживання. Причину відмови їм не пояснили, пославшись на гриф "для службового користування"

Як внформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Співрозмовникам видання надійшли листи з оповіщенням, що їхні імміграційні справи анулюються. Причини засекречені та пов’язані з загрозою національній безпеці.

У такому разі людині дають 30 днів, щоб залишити країну. Альтернатива – подавати апеляцію до суду. На час розгляду справи можна залишатися в Польщі.

У 2021 році, за даними Бі-Бі-Сі, в країні було 6,3 тисячі відмов громадянам Росії у посвідці на проживання і дозволі на постійне проживання, від початку 2022 року – вже близько шести тисяч. У деяких регіонах – наприклад, у Мазовецькому воєводстві, куди входить Варшава, – різниця помітніша: у 2021 році було 573 негативні рішення, а цього року – 663.

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За словами юристів, відмова у продовженні чи видачі посвідки на підставі громадянства суперечить правилам ЄС. Але в реальності складно довести, чому було ухвалене рішення про відмову.