Путін провалює всі свої військово-стратегічні завдання, він хотів підкорити Україну, цього не буде, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін

Головнокомандувач збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін вважає, що президент РФ Володимир Путін "провалює" всі свої військово-стратегічні цілі у війні проти України.

Про це Радакін сказав у програмі ВВС "Неділя з Лаурою Куенсберг", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"На самому початку ми сказали, що це (напад на Україну. - Ред.) стратегічна помилка президента Путіна, і стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. В цьому випадку це стратегічний провал. Путін провалює всі свої військово-стратегічні завдання, він хотів підкорити Україну, цього не буде", - наголосив він.

Британський головнокомандувач зауважив, що не зміг досягти жодної стратегічної цілі: не захопив Київ і не послабив НАТО, адже саме зараз до альянсу приєднуються Швеція та Фінляндія, посилюючи союз.

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"Він (Путін. - Ред.) перебуває під тиском, його проблеми наростають. У нього завжди були проблеми з обладнанням, яке він має. Він не має достатньо робочої сили. Його сили слабкі на землі", - додав Радакін.

Водночас адмірал заявив, що українсько-російський конфлікт, ймовірно, "затягнеться надовго" попри нещодавні успіхи українських військових.

Нагадаємо, президент України Зеленський повідомив, що з початку вересня ЗСУ звільнили від російських окупантів понад 6 тисяч квадратних кілометрів на сході та півдні держави.

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