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Пугачова попросила вважати її іноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем

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Пугачова попросила вважати її іноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем
Легендарна російська співачка Алла Пугачова виступила проти вторгнення Росії в Україну та попросила вважати її іноагенткою.

В інстаграмі вона опублікувала звернення до Міністерства юстиції РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пугачова заявила, що солідарна зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. І наголосила, що той виступає за припинення "гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Раніше стало відомо, що Галкіна визнали в Росії іноагентом. Російський комік, який підтримав Україну, потрапив в оновлений список мін'юсту РФ. Сам гуморист каже, що вважатиме це нагородою.

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Пугачова попросила вважати її іноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем 01

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Топ коментарі

  • Zemer
    Прекращения гибели наших ребят. А на гибель Украинских детей ей насрать
  • Вася Шевченко f77d76ba
    і де ж там проти вторгнення в Україну?
  • Топ Ган
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