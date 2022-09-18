У Єревані мітингують за вихід з ОДКБ

У Вірменії, у центрі Єревана, біля Площі Франції, відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Новости Армения.

Організатори мітингу - Національний демократичний полюс та Європейська партія. Вони закликають також приєднатися безпартійних.

Вони закликають до виходу з ОДКБ та початку перемовин з іншими союзниками, щоб створити нову систему безпеки.

Секретар Ради безпеки Респубілки Вірменія Армен Григорян 16 вересня заявив в інтерв'ю "Азатутюн", що Вірменія, звертаючись до ОДКБ, розраховувала на надання військової та військово-політичної допомоги для захисту її суверенітету та виведення азербайджанських військ з її суверенної території, але вона досі не виконана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пелосі прибула до Вірменії

"Наші очікування не справдилися", - зауваживГригорян.