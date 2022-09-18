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У Єревані мітингують за вихід з ОДКБ

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У Єревані мітингують за вихід з ОДКБ
У Вірменії, у центрі Єревана, біля Площі Франції, відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Новости Армения.

Організатори мітингу - Національний демократичний полюс та Європейська партія. Вони закликають також приєднатися  безпартійних.

Вони  закликають до виходу з ОДКБ та початку перемовин з іншими союзниками, щоб створити нову систему безпеки.

Секретар Ради безпеки Респубілки Вірменія Армен Григорян 16 вересня заявив в інтерв'ю "Азатутюн", що Вірменія, звертаючись до ОДКБ, розраховувала на надання військової та військово-політичної допомоги для захисту її суверенітету та виведення азербайджанських військ з її суверенної території, але вона досі не виконана.

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"Наші очікування не справдилися", - зауваживГригорян.

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Навіщо нам таке щастя? Армяни - стратегічні партнери рашки, подивитися як вони голосують в ООН по Україні.
    Просто як почали люлей отримувати - почали хвостом крутити.
  • Al Kw
    А у Вірменії є союзники? Хто?.. Віддайте Карабах-Арцах і не вимахуйтеся. Його вам в зуби впихнула Росія для того, щоби вас пос*рати.
  • Alex Sav 8157c114
    а шо ж таке? допомогли вам ваші касаби?
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