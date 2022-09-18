Путін добровільно не поступиться, але умови майбутнього миру визначатимуть тільки українці, - Боррель

Президент РФ Володимир Путін "добровільно не поступиться", тому війна може тривати ще довго, проте лише Україна та українці мають визначити умови миру.

Таке переконання висловив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель французькому виданню Journal du dimanche, інформує Цензор.НЕТ.

Він констатує, що успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині "не обов’язково є передвісником неминучого військового краху Росії", проте дозволяє дійти певних висновків.

Найперше, що рішучість українців у захисті своєї території призвела якщо не до перемоги, то до чисельних поразок армії РФ. Друге, на думку Борреля, контрнаступ показав, що Європа зайняла правильну позицію щодо підтримки України та тиску на агресора. Третє - стали очевидними потенційні кроки до миру.

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"Ми маємо посилити нашу підтримку України, задовольняючи її значні військові та економічні потреби. Бо давайте не будемо мати ілюзій. Путін добровільно не поступиться", - сказав Боррель.

За його словами, після війни все одно настане мир, але лише українці визначатимуть умови його укладання. Голова європейської дипломатії припустив, що серед умов буде вихід росіян з української території, фінансовий внесок агресора у відбудову країни та моральне й карне визнання винних у воєнних злочинах.

"Якщо війна не закінчиться, надія покласти цьому край, мабуть, народжується на полі бою", - додав Боррель.

Нагадаємо, президент України Зеленський повідомив, що з початку вересня ЗСУ звільнили від російських окупантів понад 6 тисяч квадратних кілометрів на сході та півдні держави.

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