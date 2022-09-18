Російські окупанти заявляють про новий обстріл колонії в Оленівці: загинув український полонений, п’ятеро - поранені

Окупаційні війська повідомляють, що 18 вересня близько 9 години ранку знову була обстріляна колонія в Оленівці, загинув один український полонений.

За даними "мін’юсту" "ДНР" внаслідок обстрілу загинув полонений український військовослужбовець, ще п'ятеро полонених поранені, пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалих серед росіян немає.

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Під час першої атаки по колонії в липні росіяни заявляли про те, що це нібито ЗСУ вдарили з американської РСЗВ HIMARS. Пізніше телеканал CNN опублікував розслідування, в якому рознесли російську версію - "на відео не видно вирви, ліжка не зрушені, стовпи не пошкоджені, але видно масивні пошкодження від пожежі". За словами експертів, HIMARS би залишив вирву і більші руйнування. Також Україна б не використала дорогі HIMARS по цілі всього за 15 км від фронту.

Українська влада зазначає, що пожежа в бараку була спричинена застосуванням термобаричної зброї. В.о. командира "Азова" майор Микита Надточій повідомив, що для вбивства українських захисників в Оленівці окупанти могли використати реактивні піхотні вогнемети РПО "Джміль", які швидко випалюють кисень - і людина згорає за лічені секунди.