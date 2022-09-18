Російські окупанти заявляють про новий обстріл колонії в Оленівці: загинув український полонений, п’ятеро - поранені
За даними "мін’юсту" "ДНР" внаслідок обстрілу загинув полонений український військовослужбовець, ще п'ятеро полонених поранені, пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалих серед росіян немає.
Під час першої атаки по колонії в липні росіяни заявляли про те, що це нібито ЗСУ вдарили з американської РСЗВ HIMARS. Пізніше телеканал CNN опублікував розслідування, в якому рознесли російську версію - "на відео не видно вирви, ліжка не зрушені, стовпи не пошкоджені, але видно масивні пошкодження від пожежі". За словами експертів, HIMARS би залишив вирву і більші руйнування. Також Україна б не використала дорогі HIMARS по цілі всього за 15 км від фронту.
Українська влада зазначає, що пожежа в бараку була спричинена застосуванням термобаричної зброї. В.о. командира "Азова" майор Микита Надточій повідомив, що для вбивства українських захисників в Оленівці окупанти могли використати реактивні піхотні вогнемети РПО "Джміль", які швидко випалюють кисень - і людина згорає за лічені секунди.