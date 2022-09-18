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Окупанти відмовляються лікувати в Ростові так званих "добровольців", поранених в Україні, - ГУР

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Окупанти відмовляються лікувати в Ростові так званих "добровольців", поранених в Україні, - ГУР
Назріває конфліктна ситуація між представниками ЗС РФ та "мобілізованими з території "ЛДНР". Оскільки відступаючи росіяни кидали "мобілізованих" на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Збільшується кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ через нерівність у ставленні з боку командування. Один з батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в Ростові-на-Дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування. Адже "Союз добровольців Донбасу" був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед особового складу окупаційного контингенту обговорюється інформація про втрати, яких зазнали  ЗС РФ в ході втечі. Зокрема про те, що на території Харківської області вони залишили понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ та автомобілів. При цьому зазначається, що найбільшу кількість техніки залишено у районі Балаклії на території ремонтної бази.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    мухосранск. говно. тоскливо.
    дети. дом. работа. пиво.
    геморрой. камаз. гараж.
    десять лет водилой стаж.
    раз в пять лет с женой в кино.
    мухосранск. тоска. говно.
    водка. патриот. россия.
    шарфик красно-бело-синий.
    ящик. киселев на первом.
    Украина. Киев. нервы.
    танцы. шум. крымнаш. веселье.
    утро. санкции. похмелье.
    цены. доллар. банк. кредит.
    теща как всегда зудит.
    снова киселев на первом.
    водка. вещмешок. консервы.
    секс с женой как в первый раз.
    поезд. в путь. спасать донбасс.
    форма. каска. полигон.
    гумконвоем в краснодон.
    лнр. блокпост. укропы.
    первый бой . три пули в жопе.
    страх. обстрел. осколок «града».
    труп. мешок. рефрежератор.
    крест. венок. вдова плаксиво.
    мухосранск. говно. тоскливо!
  • arye z.
    Ось так, "жителі данбаса".
    Спочатку - "навіки з росією" і тільки потім впізнали запах, смак та колір російського лайна.
    Та ви самі таке ж лайно і є.
    Просто різні його сорти
  • arye z.
    Старый уже анекдот.

    В одной машине возвращаются домой из Украины герои войны - бурятский танкист, псковский десантник, ростовский пехотинец, пригожинский наемник, волгоградский спецназовец, севастопольский моряк и чеченский росгвардеец.
    Вопрос - кто ведет машину?
    Ответ - водитель рефрижератора
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