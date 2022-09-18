Папа Римський знов закликав не забувати про "багатостраждальний український народ"

Папа Римський Франциск 18 вересня зустрівся з паломниками та "скерував свою думку до тих частин світу, які страждають від війни, закликавши не забувати про "багатостраждальний український народ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"Я засмучений нещодавніми бойовими діями між Азербайджаном і Вірменією. Висловлюю запевнення у моїй духовній близькості сім’ям загиблих, та закликаю сторони дотримуватися режиму припинення вогню, маючи на меті мирну угоду. Не забуваймо: мир можливий, коли мовчить зброя та починається діалог! І далі молімося за багатостраждальний український народ і за мир на кожній землі, яка скроплена кров’ю через війну", - вказав Франциск.

Папа Римський також запевнив у своїх молитвах населення центральноіталійського регіону Марке, що потерпає від сильної повені. "Молюся за загиблих і за їхні родини, за поранених і за тих, хто зазнав шкоди. Нехай же Господь додає сил цій громаді!" - побажав він.

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Нагадаємо, у Страсну п’ятницю, 15 квітня, на одному з відрізків традиційної Хресної дороги в Римі, хрест тримали українка і росіянка, що мало символізувати примирення двох народів.

21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

Під час загальної аудієнції, що збіглася із Днем Незалежності України, 24 серпня, Папа Римський звернувся із закликом, присвяченим півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі та звільнити полонених. Також Франциск прокоментував убивство Дугіної і зазначив, що "за війну платять невинні".

МЗС України запросило апостольського нунція, архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, аби висловити розчарування цими словами.

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