В уряді Орбана переконують, що Угорщина виконає всі зобов’язання та отримає фінансування від ЄС

Угорщина готова виконати всі свої зобов’язання перед Європейською комісією, щоб отримати близько 7,5 млрд євро, виділення яких планують призупинити через проблеми з верховенством права у державі.

Про це заявив міністр уряду Угорщини, відповідальний за використання коштів ЄС, Тібор Наврачич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на vg.hu.

За його словами, якщо угорська сторона виконає свої обіцянки, санкції не буде реалізовано.

"Втрата ресурсів може статися лише у тому випадку, якщо Угорщина не виконає. Але вона виконає, ми хочемо виконати зобов'язання, тому що вони добрі", - переконаний Наврачич.

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Він висловив сподівання, що заходів Угорщини буде достатньо, аби переконати Єврокомісію у достатніх кроках для захисту фондів ЄС.

Міністр зазначив, що рішення Єврокомісії - рекомендація Раді ЄС зупинити виділення коштів - є важливим кроком уперед, оскільки тепер розпочався етап виконання зобов’язань, який може призвести до того, що у листопаді Єврокомісія зможе позитивно оцінити зусилля Угорщини.

Наврачич зазначив, що реалізація зобов'язань почалася вже наприкінці серпня. Очікується, що перші два пакети законів будуть подані до парламенту в понеділок і в п'ятницю.

Найважливішим заходом має стати створення органу доброчесності, який буде контролювати проєкти, реалізовані за кошти ЄС. Наступної п'ятниці законопроєкт про установу внесуть до парламенту, а запрацювати вона може вже в листопаді.

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Також Угорщина має створити оперативну групу з питань корупції, яка не буде в структурі уряду, а буде пов’язана з новим органом доброчесності.

Нагадаємо, Європейська комісія 18 вересня рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів (7,5 млрд євро) за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.

Водночас, уточнює Європейська правда, Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші. Остаточне рішення повинна протягом місяця ухвалити Рада ЄС, щоб кваліфікованою більшістю вирішити, чи вживати такі заходи. За виняткових обставин цей період може бути продовжений максимум на два місяці.

Угорщина зобов’язалася повністю поінформувати Єврокомісію про виконання ключових кроків імплементації до 19 листопада.

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Єврокомісія також блокує близько 6 мільярдів євро коштів, передбачених для Угорщини в рамках окремого пакету відновлення економіки після пандемії COVID-19 через ті самі проблеми з корупцією.