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Негода на Сумщині: зруйновані домогосподарства, відсутність електроенергії, кілька людей постраждало (оновлено). ФОТОрепортаж

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Негода на Сумщині: зруйновані домогосподарства, відсутність електроенергії, кілька людей постраждало (оновлено). ФОТОрепортаж
На Сумщині внаслідок надзвичайних погодних умов у місті Буринь зруйновані будівлі та відсутня електроенергія в деяких громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Надзвичайні погодні умови! Зруйновані будинки і зірвані дахи. Чимало руйнувань у домогосподарствах, повалені дерева. Частина громади лишилася без електроенергії", - ідеться в повідомленні.

Як зазначає Живицький, на місці працюють рятувальники ДСНС, надав доручення якнайшвидше, використовуючи матеріальний резерв громади та, за потреби, області, накрити будинки. Також відпрацьовуєються питання евакуації мешканців з Департаментом цивільного захисту СОВА.

Пізніше Дмитро Живицький додав подробиці:

"Наслідки непогоди в Бурині станом на 18:50:

- близько 20 приватних будинків лишилися без даху. Є сильно зруйновані хати. Пошкоджена АЗС та ще кілька нежитлових приміщень у громаді.

Рятувальники дістають людей з-під завалів.

- На даний момент 4 людей з легкими тілесними ушкодженнями, 1 жінка госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Також травмована піврічна дитина, наразі знаходиться в лікарні.

- На місці працюють аварійні бригади енергетиків.

- Триває робота з евакуації людей з постраждалих будинків. Самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів.

В Укрзалізниці повідомили про затримку поїздів через  пошкодження інфраструктури на дільниці Конотоп — Ворожба.

Негода на Сумщині: зруйновані домогосподарства, відсутність електроенергії, кілька людей постраждало (оновлено) 01

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Негода на Сумщині: зруйновані домогосподарства, відсутність електроенергії, кілька людей постраждало (оновлено) 02

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Негода на Сумщині: зруйновані домогосподарства, відсутність електроенергії, кілька людей постраждало (оновлено) 03

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    А в копах військових?
    Бійці в холоді та багнюці.
    Перше і головне завдання влади та громадян забезпечити армію всім найнеобхіднішим, від одягу, який немає де сушити в холоді та вологості, до тих самих пічок-буржуйок, над якими стібуться потвори з теплих диванів.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***... мало горя и беды...еще и природа... перестаралась...
  • Огусто
    Я цих хлопів бачу як не що дня. Як тих, хто туди їде, як і тих, хто звідтов повертається. Повірте мені, видно, що важко і не в прискок біжать, але їдуть, ідуть, бо поза ними МИ, Миколаїв. Поза ними УКРАЇНА-Ненька. Бо хто, як не вони? А ми, я і такі як я, стараємось хоч якось їх забеспечити, хоч чимось. От до речі, сьогожні закинули ідею, що хлопам треба збройового масла, для чистки. А в мене пара каністр стоїть. Не зброярне, але думаю підійде, бо з гідравліки. Завтра поїду дізнаватись куди та коли завезти.
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