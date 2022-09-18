Негода на Сумщині: зруйновані домогосподарства, відсутність електроенергії, кілька людей постраждало (оновлено). ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Надзвичайні погодні умови! Зруйновані будинки і зірвані дахи. Чимало руйнувань у домогосподарствах, повалені дерева. Частина громади лишилася без електроенергії", - ідеться в повідомленні.
Як зазначає Живицький, на місці працюють рятувальники ДСНС, надав доручення якнайшвидше, використовуючи матеріальний резерв громади та, за потреби, області, накрити будинки. Також відпрацьовуєються питання евакуації мешканців з Департаментом цивільного захисту СОВА.
Пізніше Дмитро Живицький додав подробиці:
"Наслідки непогоди в Бурині станом на 18:50:
- близько 20 приватних будинків лишилися без даху. Є сильно зруйновані хати. Пошкоджена АЗС та ще кілька нежитлових приміщень у громаді.
Рятувальники дістають людей з-під завалів.
- На даний момент 4 людей з легкими тілесними ушкодженнями, 1 жінка госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Також травмована піврічна дитина, наразі знаходиться в лікарні.
- На місці працюють аварійні бригади енергетиків.
- Триває робота з евакуації людей з постраждалих будинків. Самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів.
В Укрзалізниці повідомили про затримку поїздів через пошкодження інфраструктури на дільниці Конотоп — Ворожба.