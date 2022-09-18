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Російські окупанти "депортували" з Мелітополя депутата райради Романова

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Російські окупанти "депортували" з Мелітополя депутата райради Романова
Російські загарбники "видворили" з тимчасово захопленого Мелітополя депутата районної ради, бізнесмена Віктора Романова.

Відповідне відео оприлюднили окупанти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Загарбники звинуватили бізнесмена у нібито "дискредитації органів влади Російської Федерації, збройних сил РФ" та "фінансуванні заходів, спрямованих на дестабілізацію громадсько-політичної ситуації в регіоні".

Посилаючись на фейковий "наказ" самопроголошеного губернатора окупанти видворили Романова за межі тимчасово захопленої території Запорізької області.

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Це вже не перший випадок примусової "депортації" українців. Нещодавно загарбники "видворили" керівника одного з комунальних закладів Мелітополя.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    удивительно...ну вот просто удивительно.. ведь действительно могли б просто покалечить или убить... нафига этот спектакль? ради какого зрителя этот спектакль???
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    слабо верится что просто выпустили... попахивает случаем с освобождением федорова....
  • Вася Шевченко f77d76ba
    це ясно як день (сонячний)... та нахіба "депортувати" ? їм потрібен свідок злочинів??? нащо такі заморочки??? хіба відпустили, щоби приніс те що ще зосталось в закромах за тих, хто можливо там в них зостався (наприклад його діти, батьки) ??? чи то просто вистава для рашаговнозмі ???
    ну не знаю))) фантазія багата...але не в цьому випадку...
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