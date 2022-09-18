Обговорили актуальні питання співпраці, - Шмигаль провів перемовини із керівником МЗС Великої Британії Клеверлі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі питання співпраці у стратегічному партнерстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.

"Україна та Велика Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство. Сьогодні в Лондоні обговорили з Джеймсом Клеверлі актуальні питання співпраці. Вдячні Великій Британії за надання допомоги. З такою підтримкою ми впевнені, що Україна переможе!!, - зазначається у повідомленні.

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