Обговорили актуальні питання співпраці, - Шмигаль провів перемовини із керівником МЗС Великої Британії Клеверлі
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі питання співпраці у стратегічному партнерстві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.
"Україна та Велика Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство. Сьогодні в Лондоні обговорили з Джеймсом Клеверлі актуальні питання співпраці. Вдячні Великій Британії за надання допомоги. З такою підтримкою ми впевнені, що Україна переможе!!, - зазначається у повідомленні.