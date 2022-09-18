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Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська. ВІДЕО+ФОТО

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Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська. ВІДЕО+ФОТО
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська у неділю вшанували королеву Єлизавету ІІ, яка спочиває у Вестмінстер-холі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Видання Royal Central опублікувало відео, на якому Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці. Олена Зеленська помітно розчулилася, дивлячись на труну.

Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.

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Даунінг-стріт раніше відмовилися підтверджувати повідомлення про те, що дружина президента України Володимира Зеленського вирушить до Великої Британії на похорон королеви.

Принцеса Уельська разом із принцом Вільямом вже зустрічалися з президентом і першою леді України - у 2020 році пара відвідала Букінгемський палац.

Топ коментарі

  • Антонина Бернат
    Королева безусловно была выдающейся личностью с разных точек зрения и прямо в последние дни своей жизни утвердила 15-го премьер-министра Лиз Трасс. Первым премьером, за время ее нахождения на престоле, был Уинстон Черчилль и возможно, в этом есть особый символизм.

    Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы принцы и принцессы.

    (Posted By: anti-colorados 08.09.2022)
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Rest in Peace, Queen
  • Bob Fayn
    мені шось в голову ляпнуло...я уявив Люську Януковича у Букінгемському палаці...на аудієнції....-Батя,ми работаєм!
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