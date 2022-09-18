У Росії, людей, які підписали контракти на охорону атомних станцій, відправляють на війну, - Генштаб

Керівництво російської армії використовує брехню для залучення на війну нового "гарматного м’яса", оскільки у них гостро не вистачає людських ресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні, на території російської федерації проводяться заходи так званої "внутрішньої самомобілізації". В Курській області, під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в нижегородській області, зокрема, співробітників організації "Атомохорона" – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій.

На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих "підрозділів мвс". Після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію російської федерації".

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