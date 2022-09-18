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У Росії, людей, які підписали контракти на охорону атомних станцій, відправляють на війну, - Генштаб

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У Росії, людей, які підписали контракти на охорону атомних станцій, відправляють на війну, - Генштаб
Керівництво російської армії використовує брехню для залучення на війну нового "гарматного м’яса", оскільки у них гостро не вистачає людських ресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні, на території російської федерації проводяться заходи так званої "внутрішньої самомобілізації". В Курській області, під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в нижегородській області, зокрема, співробітників організації "Атомохорона" – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій.

На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих "підрозділів мвс". Після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію російської федерації".

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Топ коментарі

  • arye z.
    Как там говорят в россии - "Вход рубль, выход два".
    Вова П. уже давно понял свою роковую ошибку и не два рубля бы отдал, а целый червонец, лишь бы выйти из той ловушки, что он сам себе устроил.
    Но теперь нельзя - свои не поймут.
    Поэтому - до конца, без разницы на результат.
    Вот и пошел отлов пушечного мяса всюду, где только можно - от зоны до охраны атомных станций
  • Йцу Кенг 07b0c614
    а шо там на расее охранять, если там давно уже все спизжено?
    даже вундервафлю "судного дня" и ту обчистили......
  • Валентина Саюн c856325a
    Рашка велика територія і народу багато,а ось людину знайти важко
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