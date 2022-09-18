У Туреччині показали корпус майбутнього флагмана ВМС України "Гетьман Іван Мазепа"
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У Стамбулі на верфі RMK Marine завершили будівництво корпусу для нового флагмана України - корвета "Гетьман Іван Мазепа".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Turdef.
За даними турецького видання, зараз корабель стоїть у сухому доку. На його борт вже нанесли назву "Гетьман Іван Мазепа" та номер F 211.
Корвет стане новим флагманом українського флоту після того, як "Гетьмана Сагайдачного" було затоплено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Зазначимо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його приймуть до складу ВМФ України в 2024 році.