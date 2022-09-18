"Хороші росіяни" - пропагандистський інструмент противників санкцій проти РФ. Вони можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас, - Маляр

Пропагандистською зброєю ворога є і "хороші росіяни". Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас.

Таку думку висловила у Фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Пропагандистською зброєю ворога є і "хороші росіяни". Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка - як черв‘ячок на риболовному гачку. Яка з них користь авторитарному російському режиму? Величезна! Бо коли вони є, то режим вже не такий ніби й авторитарний. Вже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є ґарний аргумент - там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян", - написала Маляр.

Вона вважає, що через "хороших" росіян запустять потім виправдання цій війні - "боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення, яку. Не плутайте поле битви. Нам "хороші" росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському - хай достукуються до своїх співгромадян", - додала заступниця міністра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму спалили автівки російського пропагандиста Кисельова. ФОТОрепортаж

Вона закликала берегти своє інформаційне поле від російської інформаційної експансії.

"Ми з вами вже за ці пів року дійшли до найвищого рівня інформаційного супротиву - бо в нас не заходить жоден їх фейк та жодна інформоперація - все провалюється. Вони навіть у співпраці з деякими "нашими" політ.силами не можуть ніяк розкрутити цю їхню провокацію про конфлікти у військово-політичному керівництві", - зауважила заступниця міністра.

Маляр нагадала, що в України з РФ - війна, яку ворог веде всіма можливими методами та інструментами. "Пропагандистська зброя так само вражає, як ракети, й використовуються вони паралельно - підсилюючи одна одну", - зазначила вона.

"Наприклад, чому ми завжди просимо - не вихвалятися публічно яку допомогу ви привезли в шпиталь і не світити сам шпиталь? Ми добре знаємо, що у росіян є координати шпиталів. Але для них важливо не просто влучити ракетою, а завдати одночасно ще й пропагандистського удару", - наголосила Маляр і додала: все, чим ми публічно вихваляємось з координатами і точними назвами, стає мішенню ворога, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї - ракетою та пропагандою.