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На Херсонщині російські окупанти змушують людей будувати оборонні укріплення, - Соболевський

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На Херсонщині російські окупанти змушують людей будувати оборонні укріплення, - Соболевський
На Херсонщині російські загарбники примушують місцевих жителів будувати для них оборонні укріплення.

Про це повідомив у телеграмі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Знову з'явилися повідомлення про примус мирного населення Херсонщини до "громадської праці", у тому числі, під час будівництва оборонних укріплень", - написав Соболевський.

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Він також закликав усіх, хто постраждав від цих дій росіян, повідомляти СБУ. Збереження анонімності гарантується.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Как эти жители сейчас вспоминают "незлим тихим словом" предательство властью юга Украины.
  • Y.M. Z.
    Раша, з точки зору їх "законодавства", не веде війну в Україні.

    Їх статус в Запорізькій і Херсонських областях взагалі не визначений (за їх же "законодавством"). Вони, по-простому кажучи, озброєні терористи.
  • Voc Vox
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