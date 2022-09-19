На Херсонщині російські окупанти змушують людей будувати оборонні укріплення, - Соболевський

На Херсонщині російські загарбники примушують місцевих жителів будувати для них оборонні укріплення.

Про це повідомив у телеграмі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Знову з'явилися повідомлення про примус мирного населення Херсонщини до "громадської праці", у тому числі, під час будівництва оборонних укріплень", - написав Соболевський.

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Він також закликав усіх, хто постраждав від цих дій росіян, повідомляти СБУ. Збереження анонімності гарантується.