Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - ЗМІ
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Україні запропонує союзникам проголосувати на Генасамблеї ООН резолюцію про конфіскацію російських активів як репарації за розв’язану війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Україна виступить про створення міжнародного компенсаційного механізму, на підставі якого можна конфіскувати заморожені російські активи.
За даними джерел видання, високопосадовці Мін'юсту України обговорювали це питання в Лондоні з керівництвом МЗС Великобританії.
Крім того, подібні дискусії проводились українською стороною з колегами у Німеччині, Франції та іншими країнами ЄС, а також із помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.