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Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - ЗМІ

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Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - ЗМІ
Україні запропонує союзникам проголосувати на Генасамблеї ООН резолюцію про конфіскацію російських активів як репарації за розв’язану війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Україна виступить про створення міжнародного компенсаційного механізму, на підставі якого можна конфіскувати заморожені російські активи.

За даними джерел видання, високопосадовці Мін'юсту України обговорювали це питання в Лондоні з керівництвом МЗС Великобританії.

Крім того, подібні дискусії проводились українською стороною з колегами у Німеччині, Франції та іншими країнами ЄС, а також із помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

Також читайте: Зеленського просять конфіскувати активи російських олігархів, - петиція

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    Дмитрий Чекалкин @Chekalkin
    111-а стаття "За державну зраду та підривну діяльність проти України" немає строку давності…
    https://youtu.be/TZK5ZVRB-c8
  • Voc Vox
    #Слуга #народа была организованна российскими спецслужбами для развала Украины из нутри, с чем они успешно и справляються. А спалили информацию продажные твари, что шибздили бабло у кацапов. Они зарегистрировали #слугу по одному адресу с партией #Медведчука #за #життя
  • Voc Vox
    иуда-зэ и его телевидение
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