Через негоду на Сумщині затримуються поїзди, - Укрзалізниця

Через негоду та буревій на Сумщині пошкоджено інфраструктуру на ділянці Конотоп Ворожба затримуються поїзди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Енергетики та колійники вже проводять відновлювальні роботи, але затримки чекають на поїзди:

№780 Київ — Суми;

№6305 Ворожба — Конотоп;

Також можливі затримки поїздів, які ще мають вирушити сьогодні в рейс:

№805 Харків — Конотоп;

№6306 Бахмач — Ворожба.

Просимо стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях", - зазначається у повідомленні.

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