Противники президента Молдови Санду готується до нічного протесту під офісом президента
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Молдовська служба Радіо Свобода.
Учасники протесту скандували гасла проти президентки Майї Санду та на підтримку свого лідера-утікача Ілана Шора з вимогою організації дострокових парламентських виборів. Шор віртуально з’явився на акції протесту та поспілкувався з протестувальниками через відео, яке транслювалося на екрані.
Партія, лідери якої перебувають під кримінальним розслідуванням за ймовірну причетність до низки злочинів, каже, що виступає проти чинного уряду через не достатні заходи у боротьбі зі зростанням інфляції та зниженням рівня життя.
В офісі президента не коментували організацію протесту. Однак віцепрем’єр Андрей Спіну написав, що це "хороший знак", тобто доказ того, з якою серйозністю уряд боротиметься з корупцією. "Вони, злодії, знають, що ми підемо до кінця, і країна від них позбудеться", – написав Спіну, уточнивши, що не має на увазі "простих людей, які з різних причин опиняються на вулицях".
Віцеспікер парламенту від правлячої партії Міхай Попшой назвав протест як "спробу політично заробити на потребах людей і бідності".
Організатори заявили, що багато протестувальників приїхали з-за меж Кишинева. Більшість із них покинули акцію після кількох годин проведення.
Партія "Шор" протягом останніх місяців організувала кілька протестів, викликаних позбавленням декотрих своїх депутатів недоторканності у зв’язку з розслідуваннями щодо корупції.
Ілан Шор, лідер партії, переховується за кордоном, куди він втік у червні 2019 року, коли його союзники з Демократичної партії були усунені від влади. У 2017 році Шор був засуджений до понад 7 років позбавлення волі за шахрайство та відмивання грошей.