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Якщо Пекін буде підтримувати Росію, то США припинять інвестувати у китайську економіку, - Байден

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Якщо Пекін буде підтримувати Росію, то США припинять інвестувати у китайську економіку, - Байден
Президент США Джозеф Байден пригрозив голові КНР Сі Цзіньпіну зупинити американські та інші вкладення в Китай, якщо Пекін підтримуватиме Росію і допомагатиме їй обходити західні санкції.

Про це він заявив у телефонній розмові із китайським лідером, сказав Байден в інтерв'ю телеканалу CBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Я зателефонував президенту Сі і сказав: "Якщо ти думаєш, що американці та інші продовжать інвестувати в китайську економіку при порушенні санкцій проти Росії, то ти припускаєшся гігантської  помилки", - зазначив американський президент.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    представьте степень наглости и уверенность этой мрази которая во время войны берет себе знак врага и выносит его в прямой эфир
  • Voc Vox
  • Alex Alex 9d55ceb0
    Позднее зажигание у деда. Уже наши бойцы находили много китайских снарядов для пушек и минометов на позициях русни. Про санкции вообще смешно потому что обходят их легко и не только через Китай
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