Вночі та вранці росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, під обстріл потрапило й одне із сіл, є постраждалі, - Старух. ФОТОрепортаж (оновлено)

Росіяни вдарили ракетами по об’єктах інфраструктури міста Запоріжжя – відомо про 8 прильотів.

Про це повідомив у телеграмі голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих з’ясовується", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Старух повідомив, що зранку ворог здійснив ще один ракетний удар.

"За попередньою інформацією, одна ракета влучила в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



Також окупант здійснив обстріл неподалік обласного центру. Окупант поцілив в одне із сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу.

Всюди вже працюють відповідні профільні служби", - написав він.













