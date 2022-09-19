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Війська США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю, - Байден

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Війська США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.

Він зазначив, що йдеться про участь американських військових.

"Так (сили США захищатимуть. - Ред.), якщо насправді буде безпрецедентний напад Китаю", - сказав Байден.

При цьому американський лідер наголосив, що, попри співпрацю, Вашингтон не заохочує Тайвань до здобуття незалежності.

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Топ коментарі

  • arye z.
    І в чому різниця між Тайванем та Україною?
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    Разница в отношении к своей стране, своему народу и своей независимости.
    Тайвань, как только отделился от материкового Китая, знал, что рано или поздно, но у Пекина к нему начнутся претензии. И потому с первого же дня независимости начал крепить свою армию, уделяя главное внимание авиации и ракетам, развивать оборонную и просто промышленность, внедрять наукоемкие производства и даже стал мировым лидером по производству чипов И самое главное - идеология. Доктрина Тайваня - "Да, мы один народ с материковым Китаем, но пока у них правит коммунизм, мы разные народы".
    Не буду сыпать соль на раны и указывать пальцем на того, кто 30 лет своей независимости половым органом дедушки околачивал груши.
    А у Америки, как у хорошего хозяина(и просто хозяина и хозяина мира) принцип по жизни - поддерживать того, кто в первую очередь заботится о себе сам, а не ждет чужой помощи.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Все правильно президент говорит. Тайвань находится на стороне цивилизованного мира и обладает глобальным влиянием на многие отрасли. Слишком жирный пирог для коммунистов, подавятся.
  • прокурор из Донбасса
    США должно Украине как земля колхозу! Ядерное оружие под гарантии безопасности забрали ( было бы у нас никакой войны будет не было). Перед вторжение росии США и НАТО заявили, что они воевать не будут, как бы говоря пуйлу "можешь нападать". А то что росия терорист им пофиг. Так что отношение к Украине изначально разные и к нам подлое!
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