Війська США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю, - Байден
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Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.
Він зазначив, що йдеться про участь американських військових.
"Так (сили США захищатимуть. - Ред.), якщо насправді буде безпрецедентний напад Китаю", - сказав Байден.
При цьому американський лідер наголосив, що, попри співпрацю, Вашингтон не заохочує Тайвань до здобуття незалежності.