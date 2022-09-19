У ЄС обговорюють санкції проти російської платіжної системи "Мир"

ЄС не відкидає запровадження санкцій проти російської платіжної системи "Мир", якщо війна в Україні не припиниться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це заявив офіційний представник голови європейської дипломатії Петер Стано.

За його словами, це питання обговорюється, але дискусії "мають конфіденційний характер".

"Я не виключаю цього, будь-які санкційні заходи можливі", - сказав він.

Представник Жозепа Борреля прокоментував повідомлення ЗМІ про тиск США та ЄС на Туреччину, щоб вона припиняла ухилення Росії від санкцій.

Стано наголосив на важливості того, щоб Анкара, яка є кандидатом на вступ до Євросоюзу, погоджувала зовнішню політику з діями Брюсселя.

"Також важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії рішення для обходу чинних санкцій ЄС. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією щодо цього", - додав він.

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