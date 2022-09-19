Генсек ООН Гутерріш: Ми далекі від переговорів Зеленського й Путіна

Генсек ООН Антоніу Гутерріш вважає, що Росія та Україна далекі від можливості створення умов для досягнення миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РІА "Новости".

На його думку, за таких умов складно провести переговори президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

"Я думаю, було б важливим створити умови для досягнення миру відповідно до Статуту ООН, з міжнародним правом, але якщо міркувати реалістично, я думаю, ми все ще далекі від цієї можливості і, ймовірно, буде складно провести прямі переговори між двома президентами", - сказав він.

Генсек ООН зазначив, що готовий надати "добрі послуги" для сприяння переговорам, але їхнє проведення залежить від бажання сторін.

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