Окупанти обстрілюють населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ, - Синєгубов

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ в Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. На жаль, є постраждалі. В Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка.

"Після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців. 2 людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще 2 - в Ізюмському, 2 - в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями. Вкотре закликаю усіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними. Уникайте узбіч доріг, лісосмуг, та другорядних доріг. Пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування", - звертається Синєгубов до мешканців регіону.

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Також він інформує, що на лінії зіткнення тривають бойові дії.

"Наші захисники продовжують бити окупантів та завдавати ворогу відчутних втрат. Підтримуємо ЗСУ! Україна переможе!", - резюмує Синєгубов.