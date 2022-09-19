Українські біженці у Фінляндії поскаржилися на міграційний центр через затримку допомоги

У серпні біженці отримали кошти лише на третьому тижні. Через нестачу грошей вони були змушені звертатися по безкоштовні продукти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Yle.

Скаргу на центр прийому біженців у Кіркконуммі українці подали до Міграційної служби.

У міграційній службі заявили, що скарга, пов'язана з виплатою допомоги, має винятковий характер.

За роботу центру в Кіркконумі відповідає приватна компанія Babando Oy, уточнює видання. Її виконавчий директор Даніель Рахман каже, що затримка пов'язана з браком електронних чипів, що ускладнює видачу клієнтам карток передоплати.

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Пояснення Рахмана у міграційній службі назвали "неспроможним". Наголошується, що центр прийому повинен сплатити допомогу клієнтам готівкою, якщо переказ грошей на картку з якоїсь причини неможливий.

Міграційна служба має намір простежити, аби компанія виправила недоліки в роботі. Вона також збирається вимагати від центру офіційних пояснень і при потребі проведе перевірку на місці, аби переконатися, що недоліки будуть усунені.

Як додає Yle, Рахман надіслав на адресу видання електронного листа, в якому повідомив, що виплата грошей за вересень розпочалася цього тижня.

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