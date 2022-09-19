Українські біженці у Фінляндії поскаржилися на міграційний центр через затримку допомоги
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Yle.
Скаргу на центр прийому біженців у Кіркконуммі українці подали до Міграційної служби.
У міграційній службі заявили, що скарга, пов'язана з виплатою допомоги, має винятковий характер.
За роботу центру в Кіркконумі відповідає приватна компанія Babando Oy, уточнює видання. Її виконавчий директор Даніель Рахман каже, що затримка пов'язана з браком електронних чипів, що ускладнює видачу клієнтам карток передоплати.
Пояснення Рахмана у міграційній службі назвали "неспроможним". Наголошується, що центр прийому повинен сплатити допомогу клієнтам готівкою, якщо переказ грошей на картку з якоїсь причини неможливий.
Міграційна служба має намір простежити, аби компанія виправила недоліки в роботі. Вона також збирається вимагати від центру офіційних пояснень і при потребі проведе перевірку на місці, аби переконатися, що недоліки будуть усунені.
Як додає Yle, Рахман надіслав на адресу видання електронного листа, в якому повідомив, що виплата грошей за вересень розпочалася цього тижня.