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Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, - "Енергоатом"

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Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

"Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи!", - додають в "Енергоатомі".

Також читайте: Обстріл Вознесенська: російські ракети могли цілити у Південноукраїнську АЕС - впали за 30 км від станції, - "Енергоатом"

Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, - Енергоатом 01
Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, - Енергоатом 02

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    (г)амнести, МАГАТЕ, ООН и прочие "спортлото"... ауууу... вы где???
  • Тетяна Тать
    МАГАТЕ, это тоже непонятно, кто стрелял?
    ЕС, забыли визиты Мили Рентгена и Изи Топа в 1986 году?

    Ну так чешите репу, чем помочь Украине, а то два бравых парня Мили Рентген и Изя Топ приедут ко всем и без виз
  • Garry Grant
    Подождите немного. Сейчас они быстренько озаботятся,а потом ещё быстрее обеспокоятся.
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