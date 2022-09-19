ООН закликає Україну та Росію до масштабного обміну військовополоненими

Формат обміну пропонують "всіх на всіх".

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш під час інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обмін полоненими - це позитивна річ. Це зменшує страждання самих полонених, страждання їхнім родинам. Позиція, яку я висловлював, полягає в тому, що в ідеалі було б провести обмін "усіх на всіх", щоб усунути цю драму в житті стільки людей", - заявив генсек ООН.

Крім того, Гутерріш, не виключив допомогу ООН в обміні військовополоненими.

Разом з тим він не виключив, що ООН може допомогти в масштабному обміні полоненими.

"Зазвичай ми не беремо участі в обміні полоненими - це прерогатива Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Звичайно, ми б хотіли, щоб Росія та Україна змогли досягти якомога ширшої домовленості щодо цього", - додав Гутерріш.

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