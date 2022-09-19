Новини • Агресія Росії проти України

ООН закликає Україну та Росію до масштабного обміну військовополоненими

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ООН закликає Україну та Росію до масштабного обміну військовополоненими
Формат обміну пропонують "всіх на всіх".

Про це заявив генсек ООН  Антоніу Гутерріш  під час інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обмін полоненими - це позитивна річ. Це зменшує страждання самих полонених, страждання їхнім родинам. Позиція, яку я висловлював, полягає в тому, що в ідеалі було б провести обмін "усіх на всіх", щоб усунути цю драму в житті стільки людей", - заявив генсек ООН.

Крім того, Гутерріш, не виключив допомогу ООН в обміні військовополоненими. 

Разом з тим він не виключив, що ООН може допомогти в масштабному обміні полоненими.

"Зазвичай ми не беремо участі в обміні полоненими - це прерогатива Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Звичайно, ми б хотіли, щоб Росія та Україна змогли досягти якомога ширшої домовленості щодо цього", - додав Гутерріш.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Він же сам давав гарантії обміну оборонців Марика (азовців, в т.ч.), коли ті за наказом Zе здавались в полон!
    Кого і до чого він тепер закликає?
    Йди і міняй сам, раз давав гарантії!
  • Психиатрическая больница No1
    чесать языком в дупе "глубинного народца" это всё на что способна шобла "ООН".
  • Тетяна Тать
    Умиляет позиция ООН
    Дать гарантии по защитникам Мариуполя
    Отморозиться вместе с Красным крестом - это не мы, мы не имеем влияния и доступа
    Тупо прикинуться дохлыми когда наших Азовцев убивают пачками в Оленівці.
    А теперь НАРАВНЫХ обращаться к оккупантам и тем на кого напали "давайте меняйтеся, некагда нам разбираться, кто из вас самый виновытый. МЫ ТУТА АЗАБОЧЕНЫ"
    Нахиба Украина платит взносы в ООН
    Чтоб услышать вместо реальноц защиты это блеяние?
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