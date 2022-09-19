ООН закликає Україну та Росію до масштабного обміну військовополоненими
2 58732
Формат обміну пропонують "всіх на всіх".
Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш під час інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Обмін полоненими - це позитивна річ. Це зменшує страждання самих полонених, страждання їхнім родинам. Позиція, яку я висловлював, полягає в тому, що в ідеалі було б провести обмін "усіх на всіх", щоб усунути цю драму в житті стільки людей", - заявив генсек ООН.
Крім того, Гутерріш, не виключив допомогу ООН в обміні військовополоненими.
Разом з тим він не виключив, що ООН може допомогти в масштабному обміні полоненими.
"Зазвичай ми не беремо участі в обміні полоненими - це прерогатива Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Звичайно, ми б хотіли, щоб Росія та Україна змогли досягти якомога ширшої домовленості щодо цього", - додав Гутерріш.