Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 650 осіб, 217 гелікоптерів, 2 212 танків, 1 313 артсистем та 4 720 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 650 осіб.