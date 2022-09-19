З небезпечних регіонів України вже вдалося евакуювати приблизно 82 тис. осіб

Під час обов’язкової евакуації з Донеччини та евакуації з інших напрямків вивезти у безпечні регіони вдалося приблизно 82 тисячі українців: передусім, жінок, дітей, літніх людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"За кожним врятованим життям – спільна кропітка робота держави, міжнародних організацій та волонтерів. Саме волонтери – найперша ланка евакуації. В кожному конкретному регіоні чи населеному пункті вони готують списки людей, які готові евакуюватися, допомагають маломобільним громадянам, збирають та доставляють евакуйованих з найнебезпечніших місць до місця загального збору. Мінреінтеграції в своїй роботі завжди спирається на волонтерські організації. До прикладу: Helping to Leave, ГО Проліска, Хелп Піпл, Восток SOS", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загалом понад 20 таких організацій беруть участь у проведенні евакуації з усіх напрямків, де є небезпека для мирного населення: з ТОТ Луганщини та Донецької області, з особливо небезпечних територій Херсонщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Харківщини, Донеччини. Долучаються до процесу також міжнародні організації, які своєю чергою підтримують як українських переселенців, так і волонтерів, надаючи паливо для транспорту, продукти харчування та інше.

"Робота триває постійно, щодня. Не завжди помітна загалу, але об’ємна й важлива. В ній задіяно багато людей. На жаль, в умовах повномасштабної війни далеко не про все можна розповідати більш детально, щоб не зашкодити та не наражати на ризик громадян, яких евакуюють. Міністерство продовжує бути відкритим до спілкування та до співробітництва з усіма, хто готовий своєю участю наблизити Перемогу. Всі пропозиції, ідеї чи запитання, можна надіслати у будь-який месенджер чи озвучити по телефону: 096 058 84 10 (гаряча лінія відділу кризового реагування працює цілодобово). Ми відкриті до всіх, хто дійсно хоче і може допомогти", - зазначається в дописі.

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