Новини • Агресія Росії проти України

Російські військові, відступаючи, кинули ракети до РСЗВ БМ-27 "Ураган". ФОТО

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Ленд-ліз від ворога надходить швидше, ніж від країн - партнерів. 

Про це повідомили на своїй Facebook-сторінці Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Обов‘язково все повернемо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня військовослужбовці Збройних Сил України виявили під Балаклією великий склад боєприпасів, кинутий російськими окупантами. На відео, що опубліковане на сторінці Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зафіксовано десятки ящиків з боєприпасами та зброєю.

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Російські військові, відступаючи, кинули ракети до РСЗВ БМ-27 Ураган 01

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ви що натворили?!!! Це - протизаконно!!! Негайно поверніть майно власникам! Повітряним шляхом! І не забудьте вкрутить підривачі!
  • govtva
    Как раз дефицит по ленд-лизу оставили.
  • Alex Tiger
    А сколько БК на херсонщине будет...
    Лапотное быдло в котле, и всю свою технику они не смогут забрать с собой, в могилу, так что ВСУ будут новые трофеи.
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