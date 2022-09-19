Російські військові, відступаючи, кинули ракети до РСЗВ БМ-27 "Ураган". ФОТО

Ленд-ліз від ворога надходить швидше, ніж від країн - партнерів.

Про це повідомили на своїй Facebook-сторінці Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Обов‘язково все повернемо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня військовослужбовці Збройних Сил України виявили під Балаклією великий склад боєприпасів, кинутий російськими окупантами. На відео, що опубліковане на сторінці Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зафіксовано десятки ящиків з боєприпасами та зброєю.

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