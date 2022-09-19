Росіян більше не пускають до Польщі та країн Балтії за шенгенськими візами
Про це йдеться у заяві естонського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Росіяни не зможуть потрапити на територію зазначених держав незалежно від того, якою країною видана шенгенська віза.
Заборона поширюється на громадян Росії з чинними шенгенськими візами і мета поїздки яких туризм, бізнес, участь у спортивних заходах і транзит.
Проте є й винятки, як і раніше в'їхати до країн можуть представники дипломатичного корпусу, також громадяни Росії, які мають родичів у зазначених країнах.
В Естонії залишається можливість в учнів, які мають короткострокову навчальну візу, та у власників робочої візи. Стосовно останньої важливо, щоб робота була зареєстрована.
Також залишається можливість в'їхати з гуманітарних міркувань. Наприклад, на похорон, для лікування тяжкого захворювання тощо.
Через Литву росіяни, як і раніше, зможуть їздити до Калінінградської області і назад транзитними поїздами.
У Державній прикордонній службі України зазначили, що єдиний шлях суходолом до Європи для росіян тепер - через Фінляндію.
"Росіяни, які мають шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію ЄС через ці країни. Єдиним сухопутним кордоном для них залишається Фінляндія", - йдеться в повідомленні.