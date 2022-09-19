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Росіян більше не пускають до Польщі та країн Балтії за шенгенськими візами

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Росіян більше не пускають до Польщі та країн Балтії за шенгенськими візами
19 вересня набула чинності заборона на в’їзд громадянам РФ із шенгенськими візами до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Про це йдеться у заяві естонського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Росіяни не зможуть потрапити на територію зазначених держав незалежно від того, якою країною видана шенгенська віза.

Заборона поширюється на громадян Росії з чинними шенгенськими візами і мета поїздки яких туризм, бізнес, участь у спортивних заходах і транзит.

Проте є й винятки, як і раніше в'їхати до країн можуть представники дипломатичного корпусу, також громадяни Росії, які мають родичів у зазначених країнах.

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В Естонії залишається можливість в учнів, які мають короткострокову навчальну візу, та у власників робочої візи. Стосовно останньої важливо, щоб робота була зареєстрована.

Також залишається можливість в'їхати з гуманітарних міркувань. Наприклад, на похорон, для лікування тяжкого захворювання тощо.

Через Литву росіяни, як і раніше, зможуть їздити до Калінінградської області і назад транзитними поїздами.

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У Державній прикордонній службі України зазначили, що єдиний шлях суходолом до Європи для росіян тепер - через Фінляндію.

"Росіяни, які мають шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію ЄС через ці країни. Єдиним сухопутним кордоном для них залишається Фінляндія", - йдеться в повідомленні.

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • govtva
    Россияне имеют полное историческое право путешествовать только по этапу в Сибирь.
  • nav svargi
    mene prosto parazhaet ih NAGLOSTJ eti rjuzke urodi reshili shto Estonia im shto to DOLZHNA ****....sluhal i dumal - budj ja na meste tovo estonskovo ministra....ja bi skazal vse kak pologaetsa Babchenko kak to tozhe ne v udare byl....mog skazati po smachnei tam
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