Росія ризикує й втрачає в Україні літаки, - британська розвідка
Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
За останні 10 днів армія РФ, ймовірно, втратила щонайменше чотири бойові літаки, а з початку повномасштабної війни - близько 55, пишуть британці. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили вже 251 літак.
Цілком імовірно, що зростання втрат авіації - результат ризику, на який йдуть російські пілоти, щоб підтримати свої війська під час наступу ЗСУ.
Пілоти часто погано орієнтуються в обстановці зі швидкою зміною фронту, що підвищує ймовірність зальоту до щільних зон української ППО.
"Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним з найбільш важливих факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні", - вважають у Міноборони Британії.