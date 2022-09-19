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Потужний вибух у Мелітополі - ймовірний результат зачистки ФСБ, - мер Федоров

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Потужний вибух у Мелітополі - ймовірний результат зачистки ФСБ, - мер Федоров
Вибух, що пролунав у місті ввечері 18 вересня, це спроба окупантів усунути одного з колаборантів-поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров.

"Потужний вибух у дворі мелітопольської багатоповерхівки у центрі міста - ймовірний результат зачистки ФСБ. За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських - так званого "начальника ГБР народної міліції", - повідомив Федоров.

Також мер зазначив, що "Денис Стефанков є одним зі 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно".

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Сили оборони України встановили контроль над населеними пунктами Кримки та Олександрівка❗
    Все буде Україна 💛💙
  • Димитрий CrimeaBandera
    Нехай орки їдять один одного.
  • олег иванов 9d1a2ffb
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