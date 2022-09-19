Шість суден вийшли "зерновим коридором" з українських портів
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Вранці 19 вересня з українських портів вийшли шість суден з агропродукцією.
Про це повідомляє Міноборони Туреччини у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"У рамках відвантаження зерна з українських портів вирушили ще 6 запланованих на сьогодні суден", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 3,7 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.