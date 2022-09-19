Ексгумація тіл в Ізюмі триватиме ще два тижні, - CNN

У Міністерстві оборони України заявили, що за останні дні в місті виявлено щонайменше 440 "безіменних" могил.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ексгумація тіл триватиме ще два тижні. В Ізюмі нових поховань не знайдено. Але є відомості, що вони є. Пошуки тривають", – повідомив міський голова Ізюму Валерій Марченко.

Ізюм перебував під російською окупацією понад п'ять місяців.

Нагадаємо, місто Ізюм суттєво постраждало від рук окупантів. Критична інфраструктура населеного пункту практично зруйнована і потребує відновлення, яке займе певний час. Світло у місті з’явиться не пізніше ніж через два тижні, також спеціалісти працюють над газифікацією.

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