Посол США Брінк не вірить у завершення війни у 2023 році: Не думаю, що це буде швидко
Про це вона сказала в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна", - відповіла Бріджит Брінк на запитання про те, чи реально, на її думку, закінчити війну у 2023 році.
Вона зазначила, що США готові підтримувати Україну тривалий час, якщо війна не завершиться і наступного року.
"Ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки від сьогодні (...), щоб допомогти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт", - сказала посол.
Бріджит Брінк також розповіла, що з 24 лютого США надали Україні вже 8,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.