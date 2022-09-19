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Посол США Брінк не вірить у завершення війни у 2023 році: Не думаю, що це буде швидко

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Посол США Брінк не вірить у завершення війни у 2023 році: Не думаю, що це буде швидко
Посол США в Україні Бріджит Брінк не очікує швидкого завершення війни, але запевнила, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну тривалий час.

Про це вона сказала в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна", - відповіла Бріджит Брінк на запитання про те, чи реально, на її думку, закінчити війну у 2023 році.

Вона зазначила, що США готові підтримувати Україну тривалий час, якщо війна не завершиться і наступного року.

"Ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки від сьогодні (...), щоб допомогти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт", - сказала посол.

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Бріджит Брінк також розповіла, що з 24 лютого США надали Україні вже 8,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

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Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    А ты не думаешь, что прежде чем предъявлять союзникам, лучше спросить у законноизбранной власти, где находятся отечественные "Гром", "Нептун" и т.д.?
  • Bel Amor
    С таким "ленд-лизом"будем воевать еще долго
  • Alexander Kravchenko
    Ленд-ліз, може розпочатись не раніше нового фінансового року, а він відповідно розпочинається в США з 1 жовтня. Це звісно не значить, що з 1 жовтня десятки кораблів повезуть через атлантику сотні танків Абрамс, 200-300 сотні HIMARS, десятки тисяч ракет, та полетять винищувачі F-16. Ні! Це значить, що раніше ніж 1 жовтня ленд-ліз не запрацює, бо це не передбачено законом проголосовано сенатом. А ще ми маємо пам'ятати, США та НАТО нічим на не зобов'язані. Звісно, вони наші ситуативні союзники, вони (колективний захід), одразу "вбивають 2-х зайців". По-перше тримають війну локально, не даючи її перерости у глобальну третю світову на своїй території, по-друге ослаблюють росію, постійно перетворюючі її навіть не на країну регіонального лідеру, а на країну 3 світу з подальшим розпадом. А для цього жабу потрібно варити на повільному вогні, навіть ціною України. Цинічно? ожливо, але у кожного свої інтереси. Тому я не бачу сценарію, за яким, як мінімум США/Великобританія зупинить нам допомогу. АЛЕ! Юридично вони нам нічим не зобов'язані, потрібно пам'ятати про це постійно.
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