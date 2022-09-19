Рашисти намагаються "мобілізувати" чоловіків на окупованих територіях та обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам, - ГУР МО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"Зокрема у Сєверодонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи так званої "народної міліції". Наразі програма "мобілізації" повністю провалена.
На зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели у селищі Мирне Херсонської області за участі військових РФ, обговорювалось питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції". Було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення, - йдеться в повідомленні.
Також на зборах обговорювали питання отримання паспортів РФ та майбутнього пенсійного забезпечення.
"Представники окупаційної адміністрації розповіли "високий рівень життя" пенсіонерів РФ. А також, що кожного з них влада обов’язково щорічно "відправляє у туристичні подорожі", - додали в Головному управлінні розвідки.