Рашисти намагаються "мобілізувати" чоловіків на окупованих територіях та обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам, - ГУР МО

Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на територіях Луганської області, які було окуповано у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Зокрема у Сєверодонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи так званої "народної міліції". Наразі програма "мобілізації" повністю провалена.

На зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели у селищі Мирне Херсонської області за участі військових РФ, обговорювалось питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції". Було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення, - йдеться в повідомленні.

Також на зборах обговорювали питання отримання паспортів РФ та майбутнього пенсійного забезпечення.

"Представники окупаційної адміністрації розповіли "високий рівень життя" пенсіонерів РФ. А також, що кожного з них влада обов’язково щорічно "відправляє у туристичні подорожі", - додали в Головному управлінні розвідки.

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