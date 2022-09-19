Україна отримує тіла загиблих воїнів у жахливому стані, іноді неможливо навіть взяти матеріал ДНК, - голова патронатної служби "Азову" Толкачова

Наразі опізнання відбувається повільно через дуже великі масштаби втрат та через те, що багато загиблих одночасно.

Про це в інтерв'ю УП розповіла керівниця Патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб ви розуміли, зараз полеглих ми отримуємо в такому стані, що дуже важко впізнати людину – навіть вже немає татуювань, стадія розкладу жахлива", - зазначила вона.

Толкачова розповіла, що патронатна служба "Азову" працює із тілами уже після того, коли полеглих доставляють у морги. Зокрема допомагають ідентифікувати загиблих.

"Оскільки я і мої дівчата працюємо з 2014 року, ми особисто дуже багато кого знаємо, тому можемо впізнати знайомих по татуюваннях, наприклад. Але це тільки первинний огляд і реєстрація. Потім іде безпосередньо опізнання за судово-медичної експертизи або за процедурою ДНК, або за ознаками якимись особливими", - додала вона.

"Росіяни нам віддають просто рештки – настільки пошкоджені, настільки гнилісні зміни глибокі, що навіть іноді немає з чого взяти ДНК-матеріал. Ми зверталися в Німеччині до інституту Планка, які мають дуже великий досвід по роботі з ДНК. У них є спеціальна апаратура, і вони були готові приїхати і нам допомагати. Зараз з ними ведемо перемовини, тому що юридично процедура повинна відповідати нашому законодавству, щоб потім не було ніяких колізій, адже спеціалісти повинні бути сертифіковані Україною. Зараз опізнання відбувається повільно через дуже великі масштаби втрат, через те, що багато загиблих одночасно", - зазначила Толкачова.

Читайте: Російські окупанти заявляють про новий обстріл колонії в Оленівці: загинув український полонений, п’ятеро - поранені

Голова патронатної служби "Азову" зазначила, що ще більше її вразило ставлення росіян до тіл власних загиблих, яке вона могла спостерігати під час обміну.

"З нашими я просто не уявляю, що вони там можуть собі дозволяти, коли ми цього не бачимо", - додала вона.

Натомість українська сторона одразу переміщає тіла загиблих росіян в належні умови для зберігання при температурі мінус 22 або мінус 32 градуси в спеціальних боксах-вагонах. Після такого зберігання загиблих, в принципі, можна впізнати очно.

При цьому представниця "Азову" зазначила, що Генеральний штаб постійно займається пошуком загиблих та формують обмінний фонд для повернення тіл наших військових.

Читайте: Новий обстріл колонії в Оленівці: Україна ще не отримала імена постраждалих, - Лубінець