Зеленський і голова BlackRock Фінк обговорили залучення інвестицій в Україну

Президент України Володимир Зеленський і голова та генеральний директор найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінк обговорили можливості залучення державних і приватних інвестицій в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, Володимир Зеленський і Ларрі Фінк провели зустріч у режимі відеоконференції, під час якої йшлося про те, як департамент BlackRock із консультацій щодо фінансових ринків (Financial Markets Advisory) може надавати безоплатні поради українському уряду стосовно створення Фонду відновлення для підтримки української економіки. Зокрема, це можуть бути консультації щодо структури, інвестиційного процесу, управління та використання доходів Фонду. Фонд матиме на меті створення можливостей для участі у відбудові та пожвавленні економіки України як для державних, так і для приватних інвесторів, забезпечуючи їм чесний і справедливий прибуток.

"Ми продемонстрували, що вміємо перемагати на полі бою. Ще одне важливе наше завдання - здобути перемогу в економіці. Бути привабливою країною для інвесторів", - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в залученні світового капіталу, завдяки якому будуть створені нові робочі місця та зростатиме економіка.

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"Для мене особливе значення має інвестиційна привабливість нашої держави. Для мене важливо, щоб така структура була успішною для всіх залучених сторін. Ми спроможні й хочемо відновити нормальний інвестиційний клімат", - наголосив Зеленський.