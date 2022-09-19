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Росія ставить світ на межу ядерної катастрофи задля отримання поступок, - Галущенко

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Росія ставить світ на межу ядерної катастрофи задля отримання поступок, - Галущенко
Ядерна катастрофа - це тільки загроза, яка щодня стає все реальнішою.

Так у Facebook прокоментував обстріл Південноукраїнської АЕС міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі було здійснено ракетний обстріл Південноукраїнської АЕС. росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, аби домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажу Європи", - йдеться в повідомленні.

За словами Галущенка, подвійних зусиль вимагає необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні.

"Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною. Світ має нарешті дати жорстку відсіч країні - терористу. Поки ще не пізно і ядерна катастрофа – це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою", - підсумував міністр.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.

Президент Зеленський наголосив, що цим обстрілом Росія наражає на небезпеку весь світ.

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Терроросия телает ровно то что ей позволяет мировая общественность. Проглотили молча и теракты и обстрелы ЗАЕС и убийство пленных. Не присекли на корню, и даже не признали Рашку террористами, вот получайте повышение уровня террора. Главное все больше озабочены чтобы с Украины непрерывно вывозили зерно чтобы накормить африканских, сирийских и иранских мальчиков в трусиках. А то что скоро вообще никого кормить не понадобится так еше никто тыковку не чешет.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Русские фашисты не захотели сдаваться в Лимане. Что ж. ***** им. ЗСУ сейчас ****** по ним в районе Голубых озер. У орков потери. *****, своими трупами орки засрут все Голубые Озера.
  • Kan Kan 21c2f560
    А зачем слуги урода пустили оккупантов на юг Украины и на Запорожскую атомную?
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