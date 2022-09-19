Росія ставить світ на межу ядерної катастрофи задля отримання поступок, - Галущенко

Ядерна катастрофа - це тільки загроза, яка щодня стає все реальнішою.

Так у Facebook прокоментував обстріл Південноукраїнської АЕС міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі було здійснено ракетний обстріл Південноукраїнської АЕС. росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, аби домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажу Європи", - йдеться в повідомленні.

За словами Галущенка, подвійних зусиль вимагає необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні.

"Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною. Світ має нарешті дати жорстку відсіч країні - терористу. Поки ще не пізно і ядерна катастрофа – це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою", - підсумував міністр.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.

Президент Зеленський наголосив, що цим обстрілом Росія наражає на небезпеку весь світ.

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