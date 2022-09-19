Знищено базу рашистів у Кадіївці, - Гайдай. ФОТО

У Кадіївці на Луганщині знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури, а на території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Дивовижна ніч. Кадіївка та Новоайдар. А їм говорили, що куріння шкодить здоров‘ю, а іноді й життю…не послухали. "Бавовна", - пише Гайдай.

За його словами, у Кадіївці (Стаханов) знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури. На території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога.

Також Гайдай опублікував фото знищеної бази окупантів у Кадіївці.

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