Киянка разом зі спільником передавала окупантам координати для ракетних ударів, - прокуратура

У Києві судитимуть жінку, яка передавала російським спецслужбам координати для ракетних ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"За даними слідства, з березня по червень 2022 року 60-річна мешканка Києва, діючи на замовлення представників спецслужб РФ, разом з іншим громадянином України збирала інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у м. Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.

Зібрану інформацію, а також фото та координати розташування об’єктів жінка через спільника передавала російським кураторам за допомогою мобільних додатків. Загалом у такий спосіб зловмисниця передала дані про 21 вищевказаний об’єкт.

Під час обшуку у помешканні обвинуваченої правоохоронці вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку, флеш-носії та записи з доказами протиправної діяльності.

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисниці скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Слідство відносно її спільника триває.

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